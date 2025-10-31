Главу исполкома Бугульмы Михаила Конкова уволили за утрату доверия

Прокуратура республики выявила факты несоблюдения Конковым Михаилом требований законодательства о противодействии коррупции

По требованию прокуратуры Татарстана досрочно прекращены полномочия руководителя исполкома МО город Бугульма Михаила Конкова в связи с утратой доверия.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура республики выявила факты несоблюдения Конковым Михаилом требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что он представил заведомо неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также не принял меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

В частности, было выяснено, что в 2021—2022 годах ремонт принадлежащего Конкову транспортного средства оплачивался компанией ООО «Жил Сервис». При этом, будучи руководителем исполнительного комитета города, Михаил Конков выдавал указанной фирме ордеры на производство земляных работ и согласовывал проезды грузовой и строительной техники по улицам города.

В условиях возникшего конфликта интересов муниципальный служащий намеренно не довел до сведения представителя нанимателя информацию, исключающую предоставление муниципальных услуг ООО «Жил Сервис», что повлияло на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. Кроме того, в рамках декларационных кампаний Конков укрывал сведения о доходах, полученных от ООО «Жил Сервис» за ремонт своего транспортного средства.



О грядущей отставке главы исполкома Бугульмы Михаила Конкова сообщили источники «Реального времени». Основания всплыли в ходе расследования одного из уголовных дел, когда выяснилось, что ремонт личного автомобиля сити-менеджера оплачивала крупная стройфирма. Причем ее директор — получатель миллиардных госконтрактов — с августа под арестом по делу о предполагаемой даче взятки на 143 миллиона. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина