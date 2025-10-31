Сельхозярмарки в Казани реализовали продукции на 303,4 млн рублей

Свою продукцию на ярмарках представили 22 района Татарстана и 24 организации АПК

Фото: Динар Фатыхов

Традиционные сельхозярмарки, проходившие в Казани в сентябре и октябре, реализовали продукции на общую сумму 303,4 млн рублей. Жители и гости города активно приобретали овощи и мясо, а также картофель, сообщили в комитете потребительского рынка исполкома города, сообщили в мэрии города.

За период проведения семи ярмарок на 14 площадках было продано 280,9 тонны овощей, 113,7 тонны мяса и 221,6 тонны картофеля. На ярмарках также были представлены молочная продукция, товары для подсобного хозяйства и другие необходимые товары.

Свою продукцию на ярмарках представили 22 района Татарстана и 24 организации АПК. На всех площадках регулярно проводились проверки соблюдения ветеринарно-санитарных требований.

В эту субботу, 1 ноября, в столице республики вновь пройдут традиционные сельхозярмарки. Торговля будет организована с 6:00 до 13:00.

Кроме того, торговля пройдет в поселке Осиново возле парковки торгового центра по адресу: ул. Садовая, 9. Для жителей поселка Северный ярмарку проведут в воскресенье, 2 ноября, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Анастасия Фартыгина