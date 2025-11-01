Клиника Кузляр подарила Казани архитектурный объект
Необычный арт-объект находится на улице Аделя Кутуя
Новый архитектурный объект «Күзгә-Күз»*, посвященный детскому зрения появился в Казани в здании одного из филиалов сети офтальмологических клиник Кузляр. Архитектурный объект является символом защиты детского зрения и служит напоминанием взрослым об охране зрения у детей.
30 октября состоялось официальное открытие архитектурного объекта, на котором присутствовали Председатель комитета по социальной политике Государственного Совета Республики Татарстан Алексей Созинов, главный художник г. Казани, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани — начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая, архитектор-дизайнер, Член Союза Дизайнеров России Артем Беляев, директор сети клиник Эльмира Абдулаева, а также коллектив клиники.
Как отметила директор сети офтальмологических клиник Кузляр Эльмира Абдулаева, архитектурный объект впечатляет прохожих уже из далека, некоторые люди даже специально приезжают чтобы сфотографироваться.
Справка
*«Күзгә-Күз» — в переводе с татарского языка «глаза в глаза».
