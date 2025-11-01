Клиника Кузляр подарила Казани архитектурный объект

Необычный арт-объект находится на улице Аделя Кутуя

Фото: предоставлено ООО «Клиника Глазных Болезней»

Новый архитектурный объект «Күзгә-Күз»*, посвященный детскому зрения появился в Казани в здании одного из филиалов сети офтальмологических клиник Кузляр. Архитектурный объект является символом защиты детского зрения и служит напоминанием взрослым об охране зрения у детей.

30 октября состоялось официальное открытие архитектурного объекта, на котором присутствовали Председатель комитета по социальной политике Государственного Совета Республики Татарстан Алексей Созинов, главный художник г. Казани, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани — начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая, архитектор-дизайнер, Член Союза Дизайнеров России Артем Беляев, директор сети клиник Эльмира Абдулаева, а также коллектив клиники.

предоставлено ООО «Клиника Глазных Болезней»

Как отметила директор сети офтальмологических клиник Кузляр Эльмира Абдулаева, архитектурный объект впечатляет прохожих уже из далека, некоторые люди даже специально приезжают чтобы сфотографироваться.