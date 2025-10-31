В России за сутки потушили два крупных лесных пожара
В ликвидации возгораний задействовано 97 человек и 21 единица техники
За минувшие сутки на территории России ликвидировано два лесных пожара в двух регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению одного возгорания в одном субъекте России. В ликвидации возгораний задействовано 97 человек и 21 единица техники.
- Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используется одно воздушное судно.
По состоянию на 31 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в семи регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 38 регионах.
