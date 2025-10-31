Новости общества

11:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки потушили два крупных лесных пожара

09:46, 31.10.2025

В ликвидации возгораний задействовано 97 человек и 21 единица техники

В России за сутки потушили два крупных лесных пожара
Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За минувшие сутки на территории России ликвидировано два лесных пожара в двух регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению одного возгорания в одном субъекте России. В ликвидации возгораний задействовано 97 человек и 21 единица техники.

  • Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используется одно воздушное судно.
взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

По состоянию на 31 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в семи регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 38 регионах.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также