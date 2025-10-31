Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали восемь пожаров

Спасатели совершили 21 выезд по ложным вызовам

За прошедшие сутки, 30 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на восемь пожаров, из них четыре произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили 21 выезд по ложным вызовам и шесть раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также в течение суток сотрудники МЧС четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Анастасия Фартыгина