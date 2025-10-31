Новости общества

Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали восемь пожаров

09:25, 31.10.2025

Спасатели совершили 21 выезд по ложным вызовам

Фото: взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

За прошедшие сутки, 30 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на восемь пожаров, из них четыре произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили 21 выезд по ложным вызовам и шесть раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также в течение суток сотрудники МЧС четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

  • На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Анастасия Фартыгина

