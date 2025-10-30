Минобрнауки сохранит прежний объем бюджетных мест в вузах на 2026/2027 год

Для абитуриентов из воссоединенных регионов будет выделено порядка 28,5 тысячи мест

Фото: Максим Платонов

Минобрнауки России сохранит на прежнем уровне объем бюджетных мест для абитуриентов в 2026/2027 учебном году. Общий показатель составит 620,5 тысячи мест, как сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

— Общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тысячи бюджетных мест, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для абитуриентов из воссоединенных регионов будет выделено порядка 28,5 тысячи мест.



В этом году наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой, экономикой и управлением, педагогическими науками, клинической медициной и машиностроением.

Рената Валеева