В Казани отреставрируют исторический дом Максима Горького

Планируется, что после реставрации дом сможет обрести новую жизнь как гостиница с кафе

Здание на улице Пушкина, 24, где в 1884—1885 годах проживал русский писатель Максим Горький, готовится к масштабной реставрации. Проектную документацию для восстановительных работ в настоящее время изучает Комитет Татарстана по ОКН. Цель проекта — приспособить его для современного использования.

Исторический флигель, являющийся частью района «Марусовка», хранит память о быте горожан XIX века. Этот район традиционно был местом проживания студентов, рабочих и представителей низших слоев населения.

Трехэтажное здание с двумя подъездами и кирпичными стенами построено в XIX веке.

В 2024 году казанские градозащитники были обеспокоены очередным разбором старинного дома в исторической части Казани. Речь идет о памятнике на ул. Ульянова-Ленина, 60, где жил Максим Горький.

