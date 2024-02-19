В Казани разобрали часть дома, где жил Максим Горький

Чиновники уверяют — демонтированы только аварийные конструкции, которые воссоздадут… позднее

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Казанские градозащитники обеспокоены очередным разбором старинного дома в исторической части Казани. На этот раз речь о памятнике на ул. Ульянова-Ленина, 60, где жил Максим Горький. В частности, строители разобрали деревянный пристрой к дому во дворе. Между тем в Комитете РТ по охране ОКН стараются успокоить общественность: в здании разрешили провести противоаварийные работы ввиду плохого состояния памятника, часть его не подлежащих сохранению и демонтированных элементов должны воссоздать. Подробности — в материале «Реального времени».



«Конкретно разобрали часть дома, где жил Пешков»



Выход строителей на объект культурного наследия «Дом, в котором в 1884 году жил А.М. Горький» на ул. Ульянова-Ленина, 60 сильно встревожил казанцев. Дело в том, что рабочие снесли часть конструкций памятника со двора.

— Конкретно уже разобрали часть дома, где жил Пешков. Нет никакой информации о том, что ведутся реставрационные работы в этом доме, — выразил обеспокоенность казанский краевед и блогер Руслан Бикуев.

«Конкретно уже разобрали часть дома, где жил Пешков», — отметил краевед. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Выехав на место, мы убедились: на территории ОКН действительно начались строительные работы, хотя паспорта объекта не наблюдалось. Главный фасад памятника на ул. Ульянова-Ленина выглядит нетронутым, но другая часть дома со стороны ул. Айвазовского частично разобрана. Памятник давно в аварийном состоянии, и эта половина деревянного строения в последние годы все сильнее сползала в овраг.

— Конечно, остаются вопросы, почему нет информации на самом объекте, как положено по закону, с указанием подрядчика, ответственного за авторский надзор, номером разрешения. Кроме того, вызывает вопросы начало работ в то время, когда их невозможно производить. Почему не начинали, как только получили разрешение, когда погода позволяла? Но мы тут ничего сделать не можем. Только в суд подавать уже по факту нанесения ущерба, когда он утрачен будет частично или полностью, — переживают казанские градозащитники.

По данным Комитета РТ по охране ОКН, сегодня дом принадлежит физлицу Куляшову Владимиру Сергеевичу. Автором проекта, который отвечает за авторский и технический надзор, выступает подрядная организация ООО СК «Строй Мир Реконструкция».

Главный фасад памятника на ул. Ульянова-Ленина выглядит нетронутым, основные работы идут со двора. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

«Там по-другому никак не подступиться к этому объекту»

Председатель Комитета РТ по охране ОКН, с которым «Реальному времени» удалось связаться, поспешил успокоить взволнованных граждан.

— Мы выдали разрешение, там все законно, проводятся противоаварийные работы. Там же не совсем все разбирают. По состоянию на сегодня — дом стоит, — заявил Иван Гущин и пояснил, что демонтажу подвергли только часть конструкций здания. — Это же со двора, аварийная часть, которая сползает с участка в овраг. Там по-другому никак не подступиться к этому объекту.

Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что лицензированная организация получила разрешение Комитета на проведение противоаварийных работ на территории памятника в октябре 2023 года со сроком до июня 2024 года:



— Учитывая состояние объекта, проектом, согласованным Комитетом, предусмотрены фиксация пристроя к основному зданию с помощью тяжей из стальных пластин, бурение винтовых свай для опорной системы, поэтапный демонтаж строительных конструкций аварийного пристроя. Демонтированные элементы, не подлежащие сохранению ввиду утраты их прочности и целостности, будут воссозданы по выполненным обмерам.

«Мы выдали разрешение, там все законно, проводятся противоаварийные работы. Там же не совсем все разбирают», — заявил Иван Гущин. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В течение всего периода производства работ на объекте ведется авторский и технический надзор, ответственный за качество и правильность выполнения работ, добавили в ведомстве.

— На основании акта технического состояния и комплексных инженерно-технических исследований строительные конструкции памятника признаны неудовлетворительными, на отдельных участках — аварийными. Выявлены дефекты и повреждения конструкций пристроя. Имелась угроза внезапного обрушения и причинения вреда жизни и здоровью людей, — сообщили в Комитете.

«Главная опасность — с ним может произойти то же, что и с «Домом Ростовой»

— Вчера мой подписчик сообщил мне, что идут работы по разбору части дома по адресу Ульянова-Ленина, 60 (до революции — Первая Гора), что вызвало у меня беспокойство. На здании отсутствует информация о реставрационных работах (паспорт объекта и так далее), хотя она должна быть, — поделился своими опасениями с нашим изданием Руслан Бикуев. — Возможно ли сохранить этот дом? Визуально основная часть здания находится в хорошем состоянии, хотя пристройка, которую разобрали, опасно свисала на улицу Овражную.

По словам краеведа, интересно было бы увидеть результаты экспертизы, которую проводили в 2023 году по дому: «Главная опасность заключается в том, что с ним может произойти то же, что и с домом Ульянова-Ленина, 24, известным как «Дом Ростовой», который разобрали, а должны восстановить в этом году, и также отсутствует паспорт объекта. Исторические памятники отражают наше прошлое, помогая нам уважать и понимать различные эпохи и традиции».



«Возможно ли сохранить этот дом? Визуально основная часть здания находится в хорошем состоянии», — отметил Бикуев. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Другой известный казанский краевед — Марк Шишкин уточнил, что дом №60 по улице Ульянова-Ленина, по архивным документам начала ХХ века, принадлежал семье Корчагиных и давно стал заметным объектом в пешеходных экскурсионных программах по Казани по совокупности факторов. По его словам, сыграл роль эпизод с проживанием в этом доме юного писателя Горького — сразу после переезда из Нижнего Новгорода. К тому же рядом Дом-музей Владимира Ульянова-Ленина — в советском прошлом один из главных туристических объектов Казани.

— Конечно же, для нашего города чрезвычайно ценными являются такие островки деревянной застройки, какие сохранились на улице Ульянова-Ленина. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы все работы проводились бережно и целью их было сохранение дома и дальнейшая его эксплуатация. Проблема обвалов холма на Первой Горе не новая. От нее страдали еще домовладельцы XIX века. Хочется надеяться, что технологии XXI века помогут сохранить облик этого места. Возле этой точки можно очень многое рассказать о социальном устройстве Казани, ее географии и значимых жителях.

Дом взяли под охрану как памятник регионального значения постановлением Совета Министров ТАССР от 30.10.1959. Это деревянное строение, обитое тесом, было построено в 1875 году.



Спустя девять лет, в августе 1884 года, сюда въехал новый постоялец — Алексей Пешков, который приехал поступать в университет. Дом стоял на углу Первой Горы и Лихачевского переулка и принадлежал Евреиновым. С Николаем Евреиновым будущий писатель познакомился в Нижнем Новгороде, и тот пригласил его к себе в Казань.

«Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы», — писал Горький в книге «Мои университеты». realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Правда, Горький прожил здесь недолго — всего две недели. Но позднее литератор описал этот дом в своей книге «Мои университеты»:



«Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища; на пустыре густо разрослись сорные травы, в зарослях полыни, репейника, конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами — обширный подвал, в нем жили и умирали бездомные собаки».



В 1953 году на доме установили мемориальную доску: «В этом доме в 1884 году жил великий пролетарский писатель Алексей Максимович Горький». По словам краеведов, за прошедшие годы дом Евреиновых практически не изменился. Его не перестраивали, и здание сохраняло свой основной архитектурный облик. До нынешней зимы.

