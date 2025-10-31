«Северсталь» представила новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

В Набережных Челнах дистрибуционная сеть «Северстали» провела бизнес-конференцию «Встреча на Каме»

Фото: предоставлено АО «Северсталь Менеджмент»

В Набережных Челнах дистрибуционная сеть «Северстали» провела бизнес-конференцию «Встреча на Каме», объединив представителей ключевых ниш металлопереработки Приволжья. Тема встречи вызвала живой отклик, ведь рынок проходит через период перестройки — высокая ставка, снижение деловой активности и темпов строительства.

Отвечая на эти вызовы, «Северсталь» развивает свою дистрибуционную сеть как комплексную экосистему сервисов, адаптированных под потребности региональных партнеров. В ПФО работают 13 складских комплексов, включая склады в Казани и Набережных Челнах, что обеспечивает оперативные поставки и сокращает логистические издержки.

Развитая инфраструктура дополняется финансовыми решениями. «Северсталь» предлагает партнерам персонализированные условия сотрудничества, включая отсрочку платежа, которой пользуется более половины клиентов региона.

Компания активно обновляет продуктовую линейку, адаптируя ее под растущие запросы металлопереработчиков. Для строительных предприятий актуальны оцинкованный и окрашенный прокат, включая кровельную линейку Rooftop. У машиностроительных компаний востребованы продукты из линейки высокопрочных сталей POWERS, а также сталь для лазерной резки Steelazer. Продукцию можно приобрести от одной пачки, бунта или рулона — со склада или онлайн. Дополняют ассортимент услуги металлообработки — клиенты могут заказать любые виды резки металла и оперативно получить готовые изделия с различными вариантами упаковки и доставки по всей России.

«Мы последовательно наращиваем гибкость и качество сервисов, чтобы партнеры меньше времени тратили на технические и логистические задачи и больше — на развитие своего бизнеса, — подчеркнул Дмитрий Аносов, директор филиала АО «Северсталь Дистрибуция» в Набережных Челнах. — Широкий сортамент под любые ниши бизнеса, цифровые технологии и профессиональная поддержка — это реальная помощь нашим клиентам в достижении их целей».

Реклама. АО «Северсталь Менеджмент».

