Андрей Минаков поделился впечатлениями о тренировочном сборе в Калининграде

Пловец готовится выступить на предстоящем чемпионате России по плаванию

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Андрей Минаков, пловец спортивного клуба «Синтез» и сборной России по плаванию, проводит свой тренировочный сбор в Калининграде и готовится выступить на предстоящем чемпионате России по плаванию.

«Изнурительно, предсезонка всегда сложное время, нужно входить в форму, что очень тяжело. Думаю, каждый спортсмен через это проходит. Тут только терпеть. Посовещавшись с тренером, решили, что буду выступать только в эстафетах за сборную Республики Татарстан. В индивидуальной программе, к сожалению, не приму участие», — сказал Андрей Минаков

Напомним, чемпионат России по плаванию пройдет в Казани с 6 по 12 ноября во Дворце водных видов спорта.

