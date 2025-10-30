Мария Гайдар* закрывает бизнес по сдаче недвижимости в Москве

Фото: Динар Фатыхов

Гражданка Украины Мария Гайдар*, дочь *российского политика Егора Гайдара, подала заявление о ликвидации своего ИП в России. Соответствующая информация появилась в базах проверки контрагентов. Об этом сообщил «RT на русском».

На протяжении своей деятельности Мария Гайдар* сдавала в аренду три квартиры в Москве. По данным RT, самая большая из них, площадью 75 кв. м, расположена в центре столицы, в Малом Тишинском переулке. Аналогичные квартиры в этом районе оцениваются в 35—40 млн рублей, а аренда может приносить владельцам от 150 тыс. рублей в месяц.

Вторая квартира Гайдар находится недалеко от станции метро «Белорусская», на улице Верхней, и занимает чуть более 50 кв. м. Рыночная стоимость этой двухкомнатной квартиры составляет не менее 25 млн рублей.

Третья квартира, площадью 33 кв. м, расположена у МКАД в Строгино, в Неманском проезде, и оценивается примерно в 10 миллионов рублей.

Напомним, что в 2015 году Мария Гайдар* переехала на Украину и отказалась от российского гражданства. На Украине она была депутатом одесской администрации, помощником губернатора Михаила Саакашвили и советником президента Петра Порошенко**. После начала специальной военной операции она покинула Украину и обосновалась в Израиле.

В настоящее время Гайдар* ведет собственное шоу на YouTube и получает доход от сдачи в аренду квартир в Черногории, а также от бизнеса на Украине.



Анастасия Фартыгина