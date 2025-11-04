Татарстан оказался на 4-м месте в России по количеству открытых компаний

На данный момент в республике почти 100 тыс. организаций и более 120 тыс. ИП

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан оказался в топ-10 по количеству предпринимателей в регионе. Это следует из документа Росстата о социально-политическом положении России и ее регионов.

В республике почти сотня тысяч организаций и более 120 тыс. зарегистрированных ИП. Согласно данным на 1 октября, в Татарстане зафиксировано:

число организаций — 96 479;

число ИП, прошедших госрегистрацию, — 123 150 человек.

По числу компаний Татарстан находится на 6-м месте, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области. По индивидуальному предпринимательству республика на 7-м месте. Помимо тех, кто уже оказался в предыдущем списке, в топе перед Татарстаном разместилась Ростовская область.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В сентябре 2025 года в Татарстане открыли 482 организации. Это четвертый по количеству показатель среди других регионов России. Тем не менее ликвидировали почти столько же — 439. Примечательно, что количество организаций в Татарстане за год уменьшилось на две тысячи: на момент октября 2024-го начитывалось 98,6 тыс. компаний.

Ранее сообщалось, что Татарстан лидирует по числу молодежи в предпринимательстве. Треть ИП в республике — люди до 35 лет.

Наталья Жирнова