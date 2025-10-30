Мухаметшин вручил Ринату Фазылову удостоверение зампредседателя профильного Комитета

Вчера на заседании профильного комитета, состоявшемся перед сессией республиканского парламента, Ринат Фазылов был избран зампред Комитета по законности и правопорядку. В ходе мероприятия председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил ему удостоверение на новую должность.

Ринат Фазылов заменил на посту Расима Баксикова, который ранее был назначен замминистра труда республики.

— Комитет непростой, в его ведении и полномочиях — решение важнейших вопросов, касающихся благополучия и безопасности наших граждан, — отметил Фарид Мухаметшин. Он пожелал Ринату Фазылову успехов в его новой роли и выразил уверенность в том, что тот справится с возложенными на него обязанностями.



