Мухаметшин вручил Ринату Фазылову удостоверение зампредседателя профильного Комитета
Ринат Фазылов заменил на посту Расима Баксикова, который ранее был назначен замминистра труда республики
Вчера на заседании профильного комитета, состоявшемся перед сессией республиканского парламента, Ринат Фазылов был избран зампред Комитета по законности и правопорядку. В ходе мероприятия председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил ему удостоверение на новую должность.
— Комитет непростой, в его ведении и полномочиях — решение важнейших вопросов, касающихся благополучия и безопасности наших граждан, — отметил Фарид Мухаметшин. Он пожелал Ринату Фазылову успехов в его новой роли и выразил уверенность в том, что тот справится с возложенными на него обязанностями.
