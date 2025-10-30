Новости общества

Мухаметшин вручил Ринату Фазылову удостоверение зампредседателя профильного Комитета

10:23, 30.10.2025

Ринат Фазылов заменил на посту Расима Баксикова, который ранее был назначен замминистра труда республики

Фото: взято с сайта Госсовета РТ

Вчера на заседании профильного комитета, состоявшемся перед сессией республиканского парламента, Ринат Фазылов был избран зампред Комитета по законности и правопорядку. В ходе мероприятия председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил ему удостоверение на новую должность.

  • Ринат Фазылов заменил на посту Расима Баксикова, который ранее был назначен замминистра труда республики.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Комитет непростой, в его ведении и полномочиях — решение важнейших вопросов, касающихся благополучия и безопасности наших граждан, — отметил Фарид Мухаметшин. Он пожелал Ринату Фазылову успехов в его новой роли и выразил уверенность в том, что тот справится с возложенными на него обязанностями.

Анастасия Фартыгина

ОбществоВласть Татарстан

