Россия заняла четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров

Количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, достигнув 128 человек

Фото: Татьяна Демина

Россия догнала Великобританию и разделила четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные доклада исследовательской компании Altrata.

Согласно данным компании, за 2024 год количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, достигнув 128 человек. Это позволило стране подняться в рейтинге и разделить четвертую позицию с Великобританией.

Ранее, в июле, РИА «Новости» на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) подсчитало, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на $24,5 млрд. Лидером по приросту состояния стал один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние выросло на $3,83 млрд, достигнув $31,7 млрд, что позволило ему сохранить первое место в рейтинге.

Напомним, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вошел в историю как первый человек, чье состояние достигло отметки в $500 млрд.



Анастасия Фартыгина