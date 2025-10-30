Гатиятулин оценил рекордную победу «Ак Барса» в КХЛ

Казанцы дома обыграли «Металлург» с «сухим» счетом

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на новый рекорд клуба, установленный в игре с «Металлургом» (4:0) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Команда одержала 11-ю победу подряд в чемпионате, что является лучшим показателем в истории «барсов». Прежний рекорд был установлен в сезоне 2020/21, когда «Ак Барс» тренировал Дмитрий Квартальнов.

— Все 60 минут сыграли с концентрацией, хорошо действовали в единоборствах. Хорошая командная победа. Мотивация для рекорда? Нас мотивируют фотографии, которые висят на базе клуба. Но победными сериями в регулярных чемпионатах на эти стены не попасть. Поэтому продолжаем работу, сейчас только октябрь, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» выиграл все 11 матчей в октябре, набрав максимальные 22 очка на этом отрезке турнира. Казанская команда вышла на второе место в общей турнирной таблице КХЛ, отставая от лидирующего «Металлурга» на одно очко.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 1 ноября в Казани с «Ладой» в 19:00 по мск.

Зульфат Шафигуллин