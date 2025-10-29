В Казани назвали лауреатов премии WhereToEat Tatarstan 2025
Среди них — ресторан «Умай» и бар Volna
В казанском IT-парке им. Башира Рамеева назвали лауреатов гастрономической премии WhereToEat Tatarstan 2025. Лучшим рестораном стал «Умай», лучшим баром — Volna.
В номинации «Лучший ресторан татарской кухни» победу одержал «Чирэм», «Ресторан с лучшей пивной картой» — Cheeseria.
Шеф-поваром года признали Рустама Рахимова («Умай»), шеф-поваром среди женщин — Карину Афхазову (Smorodina cakes/«Май»).
Сомелье года стала Мария Соловьева («В десятку»), официант года — Константинс Ветлугинс («Умай»).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».