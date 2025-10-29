Новости бизнеса

В Казани назвали лауреатов премии WhereToEat Tatarstan 2025

22:16, 29.10.2025

Среди них — ресторан «Умай» и бар Volna

Фото: Артем Дергунов

В казанском IT-парке им. Башира Рамеева назвали лауреатов гастрономической премии WhereToEat Tatarstan 2025. Лучшим рестораном стал «Умай», лучшим баром — Volna.

В номинации «Лучший ресторан татарской кухни» победу одержал «Чирэм», «Ресторан с лучшей пивной картой» — Cheeseria.

Шеф-поваром года признали Рустама Рахимова («Умай»), шеф-поваром среди женщин — Карину Афхазову (Smorodina cakes/«Май»).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сомелье года стала Мария Соловьева («В десятку»), официант года — Константинс Ветлугинс («Умай»).

Денис Петров

