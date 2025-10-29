В Польше началось строительство завода по производству снарядов 155 мм

Предприятие возводится в городе Красник, расположенном всего в 100 километрах от границы с Украиной

В Польше началось строительство нового завода по производству артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. Предприятие возводится в городе Красник, расположенном всего в 100 километрах от границы с Украиной, что подчеркивает стратегическое значение объекта. Об этом сообщило Минобороны Польши.

Строительство ведется силами компании Mesko, входящей в состав польского государственного оборонного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).

— Предприятием Mesko в Краснике заложен первый камень в строительство нового завода по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, — говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

Первым этапом строительства станет возведение цеха, который будет ориентирован на производство корпусов для снарядов. Отмечается, что Mesko является единственным польским предприятием в оборонной промышленности, имеющим компетенции в производстве корпусов для 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Данный калибр является стандартным для артиллерийских систем Североатлантического альянса. Польская армия активно использует 155-мм боеприпасы для вооружения самоходных пушек-гаубиц Krab, а также южнокорейских самоходных артиллерийских установок K9 Thunder.

Инвестиции в расширение производственных мощностей стали возможны благодаря значительному финансовому вливанию. В середине 2025 года PGZ получил 2,4 млрд злотых (более $660 млн) из Фонда капитальных инвестиций. Значительная часть этой суммы, а именно 887 млн злотых (около $245 млн), была выделена заводу Mesko на цели расширения инфраструктуры и модернизации производственных линий.



Рената Валеева