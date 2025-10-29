Новости общества

МЧС Татарстана предупредило об интенсивном тумане 30 октября

21:12, 29.10.2025

Граждан призвали к повышенной осторожности

Фото: Реальное время

Главное управление МЧС России по Татарстану выпустило предупреждение об ожидаемом метеорологическом явлении. Ночью и утром 30 октября на территории республики местами прогнозируется туман.

В связи с этим, ведомство призывает граждан принять меры предосторожности для обеспечения максимальной безопасности.

Подробнее о погоде до 31 октября — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

Общество Татарстан

