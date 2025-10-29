МЧС Татарстана предупредило об интенсивном тумане 30 октября
Граждан призвали к повышенной осторожности
Главное управление МЧС России по Татарстану выпустило предупреждение об ожидаемом метеорологическом явлении. Ночью и утром 30 октября на территории республики местами прогнозируется туман.
В связи с этим, ведомство призывает граждан принять меры предосторожности для обеспечения максимальной безопасности.
Подробнее о погоде до 31 октября
