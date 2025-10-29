Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в ночь на 18 ноября
В этот период при условии ясной погоды можно будет наблюдать до 15 «падающих звезд» в час
Метеорный поток Леониды достигнет пика своей активности в ночь с 17 на 18 ноября. В этот период при условии ясной погоды можно будет наблюдать до 15 «падающих звезд» в час. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Метеорный поток Леониды, названный по созвездию Льва, откуда, согласно видимости, исходят метеоры, является ежегодным явлением. Он активен с 6 по 30 ноября. Поток рожден остатками кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая приближается к Земле каждые 33 года. Попадая в атмосферу Земли, частицы кометной пыли сгорают, образуя яркие вспышки, известные как метеоры.
Для наблюдения за метеорным потоком необходимо выбрать место с максимально безоблачным небом, вдали от городских огней.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».