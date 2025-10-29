Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 30 октября

18:03, 29.10.2025

Рубль усилил свои позиции по отношению к основным денежным единицам

Фото: Рената Валеева

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 30 октября. Рубль усилил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.

Доллар подешевел на 0,35 рубля, евро — на 0,69 рубля, а юань — на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,4 рубля;
  • евро — 92,25 рубля;
  • юань — 11,17 рубля.
Рената Валеева

