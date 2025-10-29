Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 30 октября
Рубль усилил свои позиции по отношению к основным денежным единицам
Доллар подешевел на 0,35 рубля, евро — на 0,69 рубля, а юань — на 0,02 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,4 рубля;
- евро — 92,25 рубля;
- юань — 11,17 рубля.
