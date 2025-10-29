Аналитики: создание ПРО США «Золотой купол» займет десятилетие и триллионы долларов

Его реализация радикально изменит военную доктрину и приведет к дальнейшей милитаризации космоса

Создание американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», анонсированной президентом США Дональдом Трампом, по мнению аналитиков, может занять не менее десяти лет и обойтись в триллион долларов или более. Однако даже в этом случае она вряд ли обеспечит тот всеобъемлющий уровень защиты, о котором говорит Трамп. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на оценки экспертов.

Белый дом и Пентагон до сих пор раскрыли лишь скудные подробности проекта. Аналитики в области обороны и бюджета предупреждают, что, помимо огромных финансовых и временных затрат, реализация «Золотого купола» радикально изменит военную доктрину и приведет к дальнейшей милитаризации космоса.

Ранее Трамп объявлял о разработке и создании «Золотого купола», подчеркивая, что система будет включать в том числе орбитальные системы обнаружения.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В свою очередь, МИД России заявлял, что развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США «Золотой купол» чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и может привести к «резкой дестабилизации» обстановки.

Рената Валеева