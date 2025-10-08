ЕС планирует распространить «стену дронов» для борьбы с миграцией

Ранее в ЕС сообщали, что там намерены в течение года реализовать проект «Восточный дозор» для защиты от БПЛА на границе с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила расширить проект «Восточный дозор» (Eastern Flank Watch) по защите ЕС от БПЛА на южные границы союза с целью борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает The Guardian.

— Drone Wall также внесет вклад в Eastern Flank Watch. Это позволит контролировать и защищать небо, моря и сушу наших восточных членов. Но речь идет не только о нашей восточной границе. Нам нужен комплексный подход. Эта система борьбы с беспилотниками станет щитом для всего нашего союза, включая наш южный фланг. И она должна быть разработана для решения широкого спектра задач. От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью и до мониторинга вооруженной миграции, — заявила фон дер Ляйен.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщал, что Еврокомиссия намерена в течение года реализовать проект «Восточный дозор» для защиты от БПЛА в приграничных с Россией странах Евросоюза. Проект предполагает создание комплексной системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.



Напомним, Венгрия и Словакия могут осложнить процесс введения в действие готовящегося 19-го пакета санкций Европейского союза против России.



Рената Валеева