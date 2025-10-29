Новости общества

В Татарстане стартовала разработка проекта реставрации старинной мечети в деревне Шали

17:13, 29.10.2025

Мечеть, высота минарета которой достигает 17 метров, в настоящее время закрыта и сильно обветшала

Фото: предоставлено Комитетом Татарстана по охране ОКН

В деревне Шали Пестречинского района Татарстана началась разработка проекта реставрации старинной мечети. Предположительно построенное в 1895 году культовое сооружение, находящееся сейчас в ветхом состоянии, будет возвращено к жизни благодаря усилиям региональных властей и активному участию местных жителей. Об этом сообщили в Комитете Татарстана по ОКН.

Мечеть, высота минарета которой достигает 17 метров, в настоящее время закрыта и сильно обветшала. Известно, что внизу здания имеется подклет, однако он засыпан землей, что указывает на давние изменения в его конструкции и окружающем ландшафте.

предоставлено Комитетом Татарстана по охране ОКН

В советские годы мечеть избежала полного разрушения. Несмотря на атеистическую политику, минарет удалось сохранить. В разные периоды в здании располагались интернат, а затем филиал Казанского кожевенного объединения. В 1989 году была проведена замена кровли и жестяной облицовки минарета, что помогло сохранить его до наших дней.

Решение о начале реставрационных работ стало ответом на многочисленные обращения местных жителей, которые выражали обеспокоенность судьбой мечети и подчеркивали ее значение как наследия и памяти предков.

Более 2,5 млрд рублей с начала 2025 года в Татарстане направили на сохранение объектов культурного наследия. На данный момент на стадии реставрации находятся 15 памятников — большинство из них в Казани.

Рената Валеева

