В Татарстане стартовала разработка проекта реставрации старинной мечети в деревне Шали

Мечеть, высота минарета которой достигает 17 метров, в настоящее время закрыта и сильно обветшала

В деревне Шали Пестречинского района Татарстана началась разработка проекта реставрации старинной мечети. Предположительно построенное в 1895 году культовое сооружение, находящееся сейчас в ветхом состоянии, будет возвращено к жизни благодаря усилиям региональных властей и активному участию местных жителей. Об этом сообщили в Комитете Татарстана по ОКН.

Мечеть, высота минарета которой достигает 17 метров, в настоящее время закрыта и сильно обветшала. Известно, что внизу здания имеется подклет, однако он засыпан землей, что указывает на давние изменения в его конструкции и окружающем ландшафте.

В советские годы мечеть избежала полного разрушения. Несмотря на атеистическую политику, минарет удалось сохранить. В разные периоды в здании располагались интернат, а затем филиал Казанского кожевенного объединения. В 1989 году была проведена замена кровли и жестяной облицовки минарета, что помогло сохранить его до наших дней.

Решение о начале реставрационных работ стало ответом на многочисленные обращения местных жителей, которые выражали обеспокоенность судьбой мечети и подчеркивали ее значение как наследия и памяти предков.

Более 2,5 млрд рублей с начала 2025 года в Татарстане направили на сохранение объектов культурного наследия. На данный момент на стадии реставрации находятся 15 памятников — большинство из них в Казани.



Рената Валеева