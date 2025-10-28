Депутаты предложили отменять штрафы водителям, нарушившим ПДД из-за ям на дорогах

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести автоматическую отмену штрафов для водителей, нарушивших ПДД из-за наличия ям или других препятствий на дороге. Содержимое документа описывает РИА «Новости».

Авторами инициативы выступили депутаты Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев.



Эта мера позволит восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом, а также повысит доверие к системе дорожного контроля и судопроизводства. Для государства внедрение подобного механизма станет стимулом для более ответственного содержания дорожной инфраструктуры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Депутаты отмечают, что сейчас многие водители получают штрафы за такие нарушения, как выезд за стоп-линию, пересечение сплошной линии или выезд на встречную полосу, спровоцированные необходимостью объехать яму или разрушенный участок дороги. Подобные случаи, по их словам, фиксируются во многих регионах, особенно в зимний и весенний периоды.

В настоящее время, как подчеркивают авторы инициативы, действующее законодательство не предусматривает исключений на случай вынужденного объезда препятствия, и автоматические камеры фиксации нарушений выписывают штрафы, даже если на снимках очевидно присутствует помеха на дороге. Инспекторы ГИБДД также формально констатируют нарушение и предлагают водителю доказывать наличие препятствия в суде, что вынуждает водителей отдельно обжаловать штрафы.

