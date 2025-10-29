Пошли по простому пути: часть территории Дербышек внесут в список объектов культурного наследия

Эксперты не против статуса, но против формального подхода

В границы территории попадают сквер «Дербышки» и стадион «Ракета»

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия разработал приказ о включении части территории казанского поселка Дербышки в перечень выявленных объектов культурного наследия как достопримечательного места. Документ пока находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно проекту, границы нового объекта культурного наследия включают территорию, ограниченную:

С юго-запада — улицами Халезова и Парковой,

С юго-востока — улицами Каштановой и Мира (со смещением во внутридворовые пространства),

С северо-востока — улицей Тополевой,

С северо-запада — улицей Липатова.

В территорию не вошел ДК Саид-Галеева — он уже в списке выявленных объектов культурного наследия Татарстана. Зато в границы, помимо жилых домой, попадают сквер «Дербышки» и стадион «Ракета».

По завершении процедуры утверждения границ Комитет РТ по охране объектов культурного наследия обязан внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Казанский краевед, автор книги «Казань из окон трамвая» Алексей Клочков в разговоре с «Реальным временем» отметил важность внимательной оценки всех объектов перед утверждением границ памятника. Кроме того, он подчеркнул значимость старых построек вдоль главной улицы поселка, отмеченных интересной историей, связанной с переездом жителей Ленинграда в период эвакуации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Заслуженный архитектор Татарстана Сергей Саначин подверг критике предложенный подход, считая, что большинство жилых домов в указанном квартале являются типовыми постройками советской эпохи и не обладают достаточной исторической ценностью для включения в перечень памятников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению Саначина, власти предпочли пойти по простому пути, обозначив всю территорию как единое целое, избежав тщательного изучения каждого отдельного здания.

Эксперты едины в том, что защита историко-культурного наследия необходима, но требует продуманного подхода и индивидуального рассмотрения каждой постройки перед решением о признании целого квартала памятником истории и культуры.

В Комитете по охране ОКН не ответили на запрос «Реального времени», комментарий будет опубликован по получении.

Дмитрий Зайцев