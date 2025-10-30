Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов и дождь
Прогнозируется облачная погода с прояснениями
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5—10 м/с. Температура воздуха утром составит порядка +5 градусов, днем — +10 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».