Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов и дождь

07:00, 30.10.2025

Прогнозируется облачная погода с прояснениями

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5—10 м/с. Температура воздуха утром составит порядка +5 градусов, днем — +10 градусов.

Денис Петров

