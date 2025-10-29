В Татарстане избрали 11 новых мировых судей
Из них семеро получили полномочия сроком на три года, а четверо — без ограничения срока
В Татарстане на 15-м заседании Госсовета Татарстана VII созыва были избраны 11 новых мировых судей. Из них семеро получили полномочия сроком на три года, а четверо — без ограничения срока. Кандидатов представил председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов.
Среди избранных на три года:
- Аделя Фаттахова — судебный участок №1 Агрызского района;
- Гульназ Азнабаева — судебный участок №5 Альметьевского района;
- Татьяна Чаповая — судебный участок №7 Альметьевского района;
- Рустем Гайнутдинов — судебный участок №1 Буинского района;
- Энжэ Сибгатуллина — судебный участок №3 Вахитовского района Казани;
- Лейсан Шакирова — судебный участок №7 Нижнекамского района;
- Елена Титова — судебный участок №1 Чистопольского района.
Без ограничения срока полномочий были избраны:
- Зульфия Низамиева — судебный участок №2 Азнакаевского района;
- Руслан Гайсин — судебный участок №3 Заинского района;
- Любовь Кобленц — судебный участок №2 Альметьевского района;
- Арсения Амирова — судебный участок №10 Ново-Савинского района Казани.
