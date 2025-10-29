В Татарстане избрали 11 новых мировых судей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на 15-м заседании Госсовета Татарстана VII созыва были избраны 11 новых мировых судей. Из них семеро получили полномочия сроком на три года, а четверо — без ограничения срока. Кандидатов представил председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов.

Среди избранных на три года:

Аделя Фаттахова — судебный участок №1 Агрызского района;

Гульназ Азнабаева — судебный участок №5 Альметьевского района;

Татьяна Чаповая — судебный участок №7 Альметьевского района;

Рустем Гайнутдинов — судебный участок №1 Буинского района;

Энжэ Сибгатуллина — судебный участок №3 Вахитовского района Казани;

Лейсан Шакирова — судебный участок №7 Нижнекамского района;

Елена Титова — судебный участок №1 Чистопольского района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без ограничения срока полномочий были избраны:

Зульфия Низамиева — судебный участок №2 Азнакаевского района;

Руслан Гайсин — судебный участок №3 Заинского района;

Любовь Кобленц — судебный участок №2 Альметьевского района;

Арсения Амирова — судебный участок №10 Ново-Савинского района Казани.

Анастасия Фартыгина