Новости общества

17:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане избрали 11 новых мировых судей

11:12, 29.10.2025

Из них семеро получили полномочия сроком на три года, а четверо — без ограничения срока

В Татарстане избрали 11 новых мировых судей
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на 15-м заседании Госсовета Татарстана VII созыва были избраны 11 новых мировых судей. Из них семеро получили полномочия сроком на три года, а четверо — без ограничения срока. Кандидатов представил председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов.

Среди избранных на три года:

  • Аделя Фаттахова — судебный участок №1 Агрызского района;
  • Гульназ Азнабаева — судебный участок №5 Альметьевского района;
  • Татьяна Чаповая — судебный участок №7 Альметьевского района;
  • Рустем Гайнутдинов — судебный участок №1 Буинского района;
  • Энжэ Сибгатуллина — судебный участок №3 Вахитовского района Казани;
  • Лейсан Шакирова — судебный участок №7 Нижнекамского района;
  • Елена Титова — судебный участок №1 Чистопольского района.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без ограничения срока полномочий были избраны:

  • Зульфия Низамиева — судебный участок №2 Азнакаевского района;
  • Руслан Гайсин — судебный участок №3 Заинского района;
  • Любовь Кобленц — судебный участок №2 Альметьевского района;
  • Арсения Амирова — судебный участок №10 Ново-Савинского района Казани.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также