В США сбежали опасные лабораторные обезьяны, зараженные гепатитом и COVID-19

08:26, 29.10.2025

Сбежавшие обезьяны весят около 18 килограммов, агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними

Фото: Реальное время

В американском штате Миссисипи после ДТП из грузовика сбежали опасные лабораторные макаки-резусы, переносящие гепатит С, герпес и коронавирус. Большинство сбежавших обезьян были уничтожены, однако поиски одной агрессивной особи продолжаются, сообщили в РИА «Новости».

Инцидент произошел на трассе I59 в районе 117-й мили. Грузовик перевозил макак-резусов из Тулейнского университета.

По данным правоохранителей, сбежавшие обезьяны весят около 18 килограммов, агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними из-за риска заражения.

Анастасия Фартыгина

