В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»

04:30, 29.10.2025

По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани действовали с 4:21 по московскому времени

В Татарстане 29 октября был введен, а затем отменен режим «Беспилотная опасность», из-за которого временно приостанавливал работу международный аэропорт Казани.

По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани действовали с 4:21 по московскому времени. Однако уже к 4 утра того же дня работа воздушной гавани была полностью возобновлена.

Об отмене режима «Беспилотная опасность» в республике сообщило МЧС России.

Анастасия Фартыгина

