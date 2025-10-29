В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»
По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани действовали с 4:21 по московскому времени
В Татарстане 29 октября был введен, а затем отменен режим «Беспилотная опасность», из-за которого временно приостанавливал работу международный аэропорт Казани.
По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани действовали с 4:21 по московскому времени. Однако уже к 4 утра того же дня работа воздушной гавани была полностью возобновлена.
Об отмене режима «Беспилотная опасность» в республике сообщило МЧС России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».