В Казани у девушки, должника по алиментам, арестовали авто возле салона красоты

Сумма долга достигла 147 тыс. рублей

Судебные приставы Казани арестовали автомобиль KIA, принадлежащий должнику, уклоняющемуся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Исполнительное производство в отношении мужчины было возбуждено в марте 2025 года. Сумма долга достигла 147 тыс. рублей.

В ходе рейда приставы установили, что должник является собственником автомобиля KIA, который он передал во временное пользование своей знакомой. Автомобиль был обнаружен припаркованным возле одного из салонов красоты в Казани.

После проверки документов приставы арестовали транспортное средство. Подруге должника, находившейся в салоне, пришлось покинуть место происшествия без автомобиля.

Чтобы вернуть право пользования авто, должник должен полностью погасить задолженность по алиментам. В противном случае KIA будет реализована в счет погашения долга в установленном законом порядке.

Ранее судебные приставы в Татарстане выманили должника «ремонтом лодочного мотора». С 11 июня 2024 года мужчина игнорировал извещения, повестки и не проживал по месту регистрации, скрываясь от приставов.

Рената Валеева