В Казани у девушки, должника по алиментам, арестовали авто возле салона красоты

20:55, 28.10.2025

Сумма долга достигла 147 тыс. рублей

Фото: взято с сайта r16.fssp.gov.ru

Судебные приставы Казани арестовали автомобиль KIA, принадлежащий должнику, уклоняющемуся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Исполнительное производство в отношении мужчины было возбуждено в марте 2025 года. Сумма долга достигла 147 тыс. рублей.

В ходе рейда приставы установили, что должник является собственником автомобиля KIA, который он передал во временное пользование своей знакомой. Автомобиль был обнаружен припаркованным возле одного из салонов красоты в Казани.

После проверки документов приставы арестовали транспортное средство. Подруге должника, находившейся в салоне, пришлось покинуть место происшествия без автомобиля.

Чтобы вернуть право пользования авто, должник должен полностью погасить задолженность по алиментам. В противном случае KIA будет реализована в счет погашения долга в установленном законом порядке.

Ранее судебные приставы в Татарстане выманили должника «ремонтом лодочного мотора». С 11 июня 2024 года мужчина игнорировал извещения, повестки и не проживал по месту регистрации, скрываясь от приставов.

Рената Валеева

