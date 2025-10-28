Врачи РКБ Татарстана спасли пациента, потерявшего 30 кг из-за нарушения кровоснабжения кишечника

В одной из больниц ему диагностировали воспаление аппендикса и провели операцию по его удалению

Фото: Максим Платонов

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана провели сложную операцию и спасли 44-летнего казанца, который за год потерял 30 кг веса из-за критического нарушения кровоснабжения кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ.

Около года назад мужчина начал испытывать постоянную тошноту, боли в животе и проблемы со стулом. Ранее он успешно справился с онкологическим заболеванием и поэтому сразу обратился за медпомощью. В одной из больниц ему диагностировали воспаление аппендикса и провели операцию по его удалению, однако состояние пациента продолжало ухудшаться.

В конечном итоге, мужчина был вынужден перейти на жидкое питание, так как твердая пища не усваивалась и вызывала рвоту. Любые физические нагрузки приводили к одышке и усталости.

17 сентября пациент обратился в РКБ, где врачи сначала заподозрили панкреатит. Однако дальнейшее обследование показало, что причиной недомогания является серьезное нарушение кровоснабжения кишечника. Из-за атеросклероза бляшки практически полностью перекрыли верхнюю брыжеечную артерию.

Попытки рентген-хирургов установить стент в артерию оказались безуспешными из-за полной закупорки сосуда. Кишечник пациента продолжал функционировать только благодаря образовавшимся коллатералям — обходным путям кровотока.

В сосудистом отделении РКБ было принято решение о протезировании артерии. Заведующий отделением Рифкат Нуретдинов и сосудистый хирург Михаил Андреев провели операцию, подшив полимерный протез от аорты к верхней брыжеечной артерии, тем самым восстановив кровоток.

Уже на вторые сутки после операции пациент начал принимать пищу и за время пребывания в стационаре даже набрал один килограмм веса. Сейчас ему предстоит период восстановления и набор массы тела под наблюдением врачей по месту жительства.

Рената Валеева