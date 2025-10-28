Израиль распорядился нанести мощные удары по сектору Газа после консультаций с военными

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении мощных ударов по сектору Газа после консультаций с военным руководством. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра, пишет РИА «Новости».

— По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа, — говорится в официальном сообщении.

Решение было принято на фоне сообщений о возобновлении столкновений и нарушениях режима прекращения огня.

В свою очередь, боевое крыло ХАМАС заявило о решении отсрочить передачу тела заложника, мотивируя это нарушением режима прекращения огня со стороны Израиля.

Ранее израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об артударе по позициям ХАМАС в Рафахе, на юге сектора Газа, назвав это ответом на обстрел израильских военных со стороны палестинского движения.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках этого соглашения ХАМАС освободило 20 заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Израиль, в свою очередь, освободил 1 718 заключенных из сектора Газа и 250 палестинских заключенных, отбывавших пожизненное заключение или длительные сроки.

В настоящее время ХАМАС передает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна передать Тель-Авиву все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь 15 погибших заложников.

Рената Валеева