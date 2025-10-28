Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 29 октября
Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 29 октября. Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.
Доллар подорожал на 0,83 рубля, евро — на 0,92 рубля, а юань — на 0,13 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,82 рубля;
- евро — 92,94 рубля;
- юань — 11,19 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».