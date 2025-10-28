Новости общества

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 29 октября

17:59, 28.10.2025

Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам

Фото: Татьяна Демина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 29 октября. Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.

Доллар подорожал на 0,83 рубля, евро — на 0,92 рубля, а юань — на 0,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,82 рубля;
  • евро — 92,94 рубля;
  • юань — 11,19 рубля.
Рената Валеева

Общество

