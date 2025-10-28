Умер актер «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

У артиста остались жена и трое детей

Актер Роман Попов, известный по роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича», скончался 28 октября в возрасте 40 лет. Об этом ТАСС сообщил его концертный директор Илья Новиков.

— Это правда, — сказал Новиков, добавив, что о дате прощания будет объявлено позднее.

В августе этого года Роман Попов написал в своем телеграм-канале о рецидиве рака головного мозга, из-за которого он ослеп на один глаз. В 2018 году актер перенес сложную операцию по удалению злокачественной опухоли и проходил длительный курс восстановления.

Попов родился в Конотопе в 1985 году. Увлекся КВН в студенческие годы, а после переезда в Сочи начал карьеру комика. Вместе с Оганесом Григоряном образовал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи», который был финалистом нескольких сезонов проекта «Comedy Баттл».

За свою карьеру Попов снялся в более чем 30 проектах. У артиста остались жена и трое детей.

Рената Валеева