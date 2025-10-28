«Денег не брал»: экс-помощник прокурора Советского района Казани отрицает обвинения в коррупции

Уголовное дело Дмитрия Темникова о покушении на получение взятки и посредничество таковой принял Вахитовский суд

Фото: Ирина Плотникова

Перед Вахитовским судом Казани по обвинению в коррупции предстал сегодня бывший старший помощник прокурора Советского района Дмитрий Темников. В его деле два коррупционных эпизода на общую сумму 680 тысяч рублей, но, по версии СК и прокуратуры, из них Темникову достались лишь 20 тысяч, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Преследование Темникова началось еще год назад — тогда после показаний уже арестованного экс-полицейского Рината Фатыхова его заподозрили в посредничестве взятке в 180 тысяч рублей. При этом задерживать сотрудника прокуратуры не стали — допросили в качестве подозреваемого в СК и сказали на следующий день прийти в суд. «Я знал, что будут ходатайствовать о моем аресте, и пришел», — сообщил сегодня обвиняемый.

На финише расследования сотрудники 2-го отдела Следкома по РТ вменили Темникову два эпизода покушения на коррупционные сделки — попытку получения взятки в 500 тысяч рублей и посредничество с передачей незаконного вознаграждения в сумме 180 тысяч рублей, из которых 160 Темников, как полагают силовики, передал дальше.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Гособвинение на процессе сегодня поддерживал сотрудник прокуратуры РТ Рамиль Галеев. Он сообщил фабулу претензий к подсудимому.

Эпизод 1. «Взятку» за отсрочку с арестом счета никто не получил

Следствием установлено, что 20 августа 2024 года на основании исполнительного листа пристав Советского района возбудил исполнительное производство по аресту счетов ООО «Партнер», который в качестве обеспечительных по иску некоего Якимова к этой фирме решил наложить суд.

Директор «Партнера» Ахоян хотел добиться отсрочки этого ареста до 9 сентября и, по версии обвинения, обратился к своему знакомому — Темникову, зная, что тот работает в прокуратуре. Тот взялся помочь и не позднее 24 августа поинтересовался у знакомого Кадушкина, как можно решить вопрос. Тот позвонил некоему Бондареву, который и связал приятеля с экс-сотрудником угрозыска Фатыховым. Как полагают в СК и прокуратуре, от Кадушкина бывший опер узнал, что заинтересованный коммерсант первоначально связывался с помощником прокурора Темниковым, и решил подзаработать: запросил на якобы необходимую взятку 100 тысяч рублей и еще 30 тысяч за свои посреднические услуги.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кадушкин протранслировал эту информацию Темникову, а тот решил поучаствовать в посредничестве и при личной встрече с директором «Партнера» Ахояном сообщил, что всего нужно передать 180 тысяч рублей, поделился версией обвинения сегодня прокурор Рамиль Галеев.

По версии силовиков, передача 100 тысяч рублей от сотрудника надзорного ведомства Фатыхову состоялась 29 августа на улице Разведчика Ахмерова в Казани, после чего получатель средств напомнил Кадушкину в мессенджере и о своем вознаграждении за посредничество. В итоге уже на территории ЖК «Арт Сити» Темников передал Кадушкину 60 тысяч рублей из тех, что получил от Ахояна, и, по данным следствия, Кадушкин отправил на счет Фатыхова 20 тысяч через терминал в ТЦ на улице Ершова, пообещав, что еще 10 тысяч передаст ему наличными.

Гособвинитель поделился мнением, что преступный умысел бывшего коллеги на посредничество взятке за совершение заведомо незаконных действий не был доведен до конца лишь потому, что Фатыхов похитил деньги. Поэтому действия Темникова силовики квалифицировали как покушение на посредничество взяточничеству.

Эпизод 2. «Полмиллиона за возбуждение дела передать не успели»

Обвинение с покушением на получение взятки также связано с Фатыховым. По версии СК и прокуратуры, некий гражданин Ибниев еще в 2023-м подавал в полицию заявление о возможных мошеннических действиях в отношении него. В ОП «Гвардейский» в возбуждении уголовного дела отказали. При этом надзиравший за следствием прокурор пришел к выводу — решение в полиции приняли обоснованно.

Ибниев был не согласен и планировал добиться отмены отказного и возбуждения дела о мошенничестве и обратился за помощью к знакомой Хусаиновой. Причем речь шла о законном порядке обжалования решения следователя. Хусаинова взялась помочь и... связалась с Ринатом Фатыховым, который, как полагают силовики, заявил — готов оказать содействие, в том числе через сотрудников прокуратуры, но за взятку должностным лицам. При обсуждении вопроса была озвучена цена — 500 тысяч рублей. Далее Фатыхов связался с сотрудником ОП «Гвардейский» Бондаревым, и тот сказал: уточнит у их общего знакомого Темникова, можно ли добиться отмены отказного постановления и возбуждения дела.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как полагают силовики, Темников заявил, что может посодействовать за взятку в полмиллиона рублей, однако до заявителя через Фатыхова и Бондарева довели цифру в 1 млн, поскольку еще 500 тысяч собирались разделить между собой. «Умысел на получение взятки за совершение незаконных действий не был доведен до конца, так как Фатыхов 12 сентября 2024 года был задержан и в отношении него был избран домашний арест», — констатировал на суде прокурор Галеев, отмечая, что действия подсудимого повлекли подрыв авторитета органов госвласти.

Шесть свидетелей на старт не пришли

Сам Дмитрий Темников претензии бывших коллег в свой адрес категорически отрицает. В суде выражать свою позицию он отказался. В разговоре с «Реальным временем» заявил лишь одно: «Денег не брал». Первоначально его дело поступило на рассмотрение в Советский райсуд Казани, но там приняли решение об изменении подсудности и для большей объективности направили материалы в суд Вахитовского района.

Сегодня по ходатайству гособвинителя Рамиля Галеева суд продлил обвиняемому меру пресечения до 11 марта 2026 года. Подсудимый просил о более мягкой мере пресечения, указывая, что за год следствия обстоятельства поменялись — все свидетели установлены и допрошены, главный из них сейчас сам под арестом, так что возможности повлиять на их показания нет.

Адвокат Руслан Гарафиев просил о домашнем аресте по месту проживания родителей своего клиента, указывая, что те имеют серьезные заболевания и инвалидность, обоим за 70.

На этом заседание пришлось отложить. Суд вызывал на допрос шестерых свидетелей, включая Ахояна, но ни один не подошел. Разбирательство продолжится в ноябре.

В прокуратуре обвиняемый отслужил более шести лет. До перевода в Казань трудился помощником прокурора Зеленодольского района и на этом посту неоднократно давал гражданам разъяснения по вопросам применения федерального законодательства. Так на вопрос горожанина: «Кто должен удалять информацию о наркотиках с фасадов жилых домов?» — Темников со ссылкой на Жилищный кодекс РФ рассказывал, что ответственность за надлежащее содержание общего домового имущества возложена на управляющие компании. В райпрокуратуре Казани в обязанности Темникова входила поддержка позиции обвинения в уголовных процессах.

Отметим, что ранее Московский райсуд Казани вынес приговор другому экс-сотруднику надзорного ведомства — бывшему помощнику прокурора Кировского района Ильнуру Мухаметзянову. Бывший гособвинитель по делу лидера группировки «Казаевские» и наркопреступлению троюродного племянника бывшего главы МВД Татарстана признан виновным в получении двух взяток по 20 тысяч рублей за неподачу апелляционных жалоб на мягкие, штрафные приговоры. В прениях сторона обвинения просила для него 7 лет колонии, суд назначил 2 года и 8 месяцев исправительных работ.

Ирина Плотникова