«Ак Барс» поднялся на второе место в Индексе силы команд КХЛ

В рейтинге лидирует «Северсталь»

Фото: Артем Дергунов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам игровой недели. В рейтинге сменился лидер — вместо «Металлурга» список возглавила «Северсталь».

«Ак Барс» на неделе с 20 по 27 октября одержал три победы в трех матчах. Казанцы дома дважды одолели «Адмирал» (5:3, 3:2ОТ), а также чемпиона КХЛ «Локомотив» (1:0). Команда Анвара Гатиятулина улучшила свои позиции на три пункта и теперь занимает второе место в Индексе силы.

Рейтинг возглавляет лидер Западной конференции «Северсталь». Лидер прошедшей недели «Металлург» опустился на третью строчку. Самый значительный рывок в топ-10 Индекса силы сделал «Нефтехимик», отыгравший восемь позиций.

«Ак Барс» не проигрывает в чемпионате десять матчей подряд. Казанская команда поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барсы» еще не проигрывали в октябре. Следующий матч «Ак Барс» проведет 29 октября в Казани с «Металлургом» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин