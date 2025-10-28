Казань и Сургут связали прямым авиасообщением

Фото: предоставлено avanttira

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с «Икаром» объявила о запуске регулярных прямых рейсов по маршруту Казань — Сургут. Новая зимняя полетная программа предполагает выполнение рейсов два раза в неделю на комфортабельных самолетах Embraer 190, вмещающих 110 пассажиров, сообщили в Минтрансе Татарстана.

Рейсы из Казани в Сургут будут осуществляться по понедельникам и пятницам в 22:35, с продолжительностью полета 2 часа 25 минут. Обратные рейсы из Сургута в Казань запланированы по вторникам и субботам, в 04:15, время в пути составит 2 часа 40 минут.

Интерес к новому маршруту подтверждается высоким спросом: загрузка первого рейса составила более 90%.

Анастасия Фартыгина