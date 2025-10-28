Число атак на критически важные объекты в ПФО увеличилось в 3 раза

Главами регионов ПФО были обсуждены меры по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры

Фото: Реальное время

На выездном совещании полпред президента в ПФО Игорь Комаров сообщил о тревожных тенденциях в сфере безопасности региона. В этом году количество атак на критически важные объекты в ПФО возросло в три раза, а использование беспилотников в подобных атаках увеличилось в семь раз.

На встрече, прошедшей с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также глав других регионов округа, включая губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и главу Башкортостана Радия Хабирова, были обсуждены меры по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры.

— В этих условиях особую важность приобретает принятие превентивных мер для минимизации негативных последствий от террористических и диверсионных атак, — подчеркнул Игорь Комаров, передает ТАСС.

Накануне российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, 34 из них летели на Москву.

Анастасия Фартыгина