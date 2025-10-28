Главы МИД России и Белоруссии провели переговоры на фоне агрессии Запада

Фото: Максим Платонов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым в рамках международной конференции по евразийской безопасности в Минске. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД. Ее заявление приводит РИА «Новости».

Собеседники обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность расширения дипломатического присутствия и совместной подготовки к заседанию коллегий обоих министерств, которое состоится в конце ноября.



Они пришли к выводу о необходимости поддерживать взаимодействие на международных площадках и координации усилий по защите общих интересов, в том числе противодействуя агрессивным действиям западных государств.



Дмитрий Зайцев