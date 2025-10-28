Более 3 млн «квадратов» жилья ежегодно: Татарстан назвал планы по усилению строительного темпа

Татарстан сохраняет лидерские позиции в жилищном строительстве, ежегодно вводя более 3 млн кв. метров жилья. О конкретных планах по наращиванию темпов и повышению доступности жилья на брифинге в Кабмине республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Ключевой стратегией развития стал упор на агломерации, которые охватывают более 3 млн жителей республики. Планы по ним впечатляют масштабами:

Камская агломерация планирует ввод свыше 6 млн кв. м жилья.

Альметьевская агломерация к 2050 году удвоит жилищный фонд до 27 млн кв. м.

— План на 2025 год составляет 3,26 млн кв. метров, и на сегодня мы уже выполнили 92% этой задачи, — отметил министр. Благодаря таким темпам Татарстан стабильно занимает первое место в ПФО и пятое в России по вводу жилья.

Особое внимание уделяется соцобязательствам. Ежегодно в республике вводится порядка 160 тыс. кв. м социального жилья по цене около 100 тыс. рублей за «квадрат», что значительно ниже рыночной стоимости. В 2025 году по различным программам 549 жилых помещений будут переданы нуждающимся при общем финансировании около 2 млрд рублей.

