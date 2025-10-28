Рэпер Diddy может быть досрочно освобожден из тюрьмы в мае 2028 года

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Американский рэпер Шон Комбс, более известный как Diddy, может быть досрочно освобожден из тюрьмы уже в мае 2028 года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

— Комбс, как ожидается, выйдет из тюрьмы через три года. Федеральное бюро тюрем опубликовало предполагаемую дату освобождения Шона Комбса. которая назначена на 8 мая 2028 года, однако она может измениться, — указывает телеканал.

Срок отбывания наказания рэпера может быть сокращен на 12 месяцев при условии удовлетворения ходатайства его адвоката о переводе Diddy в тюрьму с более мягкими условиями, а также в случае успешного прохождения курса лечения зависимости от наркотиков длительностью 9-12 месяцев.

Ранее суд в Нью-Йорке приговорил Шона Комбса к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Помимо лишения свободы, на него был наложен штраф в размере $500 тыс. Прокуроры изначально просили приговорить Комбса к более чем 11 годам тюрьмы, в то время как защита настаивала на 14 месяцах заключения.

Анастасия Фартыгина