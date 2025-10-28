Россия заняла 47-е место в рейтинге самых пожилых стран

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Монако, Япония и Италия возглавили список стран с самой большой долей пожилого населения старше 65 лет. Россия же расположилась на 47-м месте в этом мировом рейтинге, согласно исследованию РИА «Новости», приуроченному ко Дню бабушек и дедушек.

Анализ, основанный на данных Всемирного банка и национальных статистических служб за 2024 год, охватил 199 стран и территорий. В среднем по ним доля населения старше 65 лет составила около 10,2%.

Наибольший показатель зафиксирован в Монако (36,2% от всего населения), Японии (29,3%) и Португалии (24,1%). В десятку лидеров также вошли Болгария (23,8%), Финляндия (23,4%), Греция (23,3%), Хорватия (23%), Сербия (22,69%) и Гонконг (22,67%).

Странами с наименьшей долей пожилых граждан, менее 2%, оказались Катар (1,68%), ОАЭ (1,77%) и Замбия (1,95%). В число самых «молодых» стран также вошли Чад, ЦАР, Уганда, Мали, Афганистан, Йемен и Бурунди.

Россия с долей населения старше 65 лет в 16,46% заняла 47-е место в рейтинге. Для сравнения, в соседней Белоруссии этот показатель немного выше — 17,2%.

Анастасия Фартыгина