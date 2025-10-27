Гатиятулин отреагировал на рекорд «Ак Барса» в победной серии в КХЛ

Считает, что важнее побеждать в плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о рекордной победной серии клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда одержала десятую победу подряд и повторила исторический результат с сезона 2020/21.

— Рекорды — это хорошо, конечно. Но мы и в том году их обновляли. А победы добываются весной. Поэтому на серии внимания не обращаем, следующий матч у нас будет с сильным соперником, поэтому все мысли о нем, — сказал Гатиятулин.

В понедельник «Ак Барс» переиграл в овертайме команду «Адмирал» со счетом 3:2. Решающую шайбу в дополнительное время забросил Илья Сафонов. Эта победа стала десятой подряд в чемпионате, команда еще не проигрывала в октябре.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 29 октября в Казани с «Металлургом» в 19:00 по московскому времени. Магнитогорский клуб лидирует в Восточной конференции, опережая команду Гатиятулина на три очка.

Зульфат Шафигуллин