Законопроект об ужесточении наказания за дезертирство рекомендован для первого чтения

Фото: Артем Дергунов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за дезертирство и уклонение от военной службы для лиц, условно освобожденных от наказания. Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект также затрагивает лиц, в отношении которых производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части. Инициатива вносит уточнения в статью 337 УК РФ, вводя ответственность за самовольное оставление части или места службы, а равно неявку без уважительных причин на службу, совершенные военнослужащими по призыву или контракту в период мобилизации, военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласно законопроекту, неявка в срок:

свыше двух, но не более 10 суток — будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет;

свыше 10 суток, но не более одного месяца — лишением свободы на срок от трех до восьми лет;

свыше одного месяца — лишением свободы на срок от семи до 12 лет.

Изменения также планируются внести в статью 338 УК РФ, предусматривающую более суровое наказание за дезертирство с оружием, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения, подлога документов или иного обмана (статья 339 УК РФ) для указанной категории лиц будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет.



Рената Валеева