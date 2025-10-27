МИД России предупредил о риске задержания россиянок в США

Там отметили участившиеся случаи задержания россиянок по обвинениям в «похищении» собственных детей, рожденных в браках с гражданами США

Министерство иностранных дел России выступило с предостережением в отношении российских граждан, особенно женщин, совершающих поездки в Соединенные Штаты. В дипведомстве отметили участившиеся случаи задержания россиянок американскими правоохранительными органами по обвинениям в «похищении» собственных детей, рожденных в браках с гражданами США.

— В последнее время отмечаются очередные рецидивы порочной практики, которой придерживаются американские правоохранительные органы. Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего россиянок, по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами. Примеров немало, — говорится в комментарии на сайте министерства.

В связи с этим, МИД рекомендует российским гражданам, оказавшимся в подобных ситуациях, «тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше — воздерживаться от них».

В качестве примера в комментарии приводится случай задержания россиянки в аэропорту Нью-Йорка весной текущего года. Женщину обвинил бывший муж в незаконном вывозе их дочери, несмотря на то, что в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоял прочерк. Ситуация осложняется тем, что второй ребенок задержанной находится в США с отцом.

— По большому счету, если называть вещи своими именами», речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери, — подчеркнули в министерстве.



Рената Валеева