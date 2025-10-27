Проезда из России в Грузию через пункт пропуска «Верхний Ларс» ожидают около 1200 грузовиков

При этом движение по Военно-Грузинской дороге, единственному сухопутному маршруту, связывающему РФ с Грузией и Арменией, открыто без каких-либо ограничений

Около 1 200 грузовых автомобилей скопилось в Северной Осетии в ожидании проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

— На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП «Верхний Ларс» 1 тыс. 200 единиц большегрузного автотранспорта. Из них 780 располагаются на специализированных автостоянках, — говорится в сообщении.

Несмотря на скопление транспорта, движение по Военно-Грузинской дороге, единственному сухопутному маршруту, связывающему Россию с Грузией и Арменией, открыто без каких-либо ограничений.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии ограничений на перевозку грузов в Армению через территорию своей страны.



Рената Валеева