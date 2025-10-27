Таиланд ввел новые рекомендации для туристов в связи с трауром

Шумные вечеринки будут восприняты как проявление неуважения

Фото: Реальное время

В Таиланде объявлен годичный траур в связи с кончиной бывшей королевы Сирикит в возрасте 93 лет. В этот период туристам рекомендуется соблюдать особые правила поведения, сообщается на портале heute.at.

Местным жителям и иностранным гостям предписывается проявлять уважение. Рекомендуется выбирать неброскую, преимущественно темную одежду. Яркие цвета считаются неуместными, особенно в королевских резиденциях и на официальных мероприятиях. Туристам необязательно носить черное, но необходимо вести себя сдержанно, избегая шумного веселья и демонстративной раскованности.

Шумные вечеринки будут восприняты как проявление неуважения. Доступ в храмы, официальные учреждения и на общественные мероприятия может быть ограничен или изменен.

Правительство Таиланда подчеркнуло отсутствие общих запретов на проведение публичных или частных мероприятий, однако организаторов попросили адаптировать программы, сделав их более тихими, скромными и без излишних элементов шоу. Крупные мероприятия, такие как фестиваль воды и света Лой Кратонг (5 ноября), будут проведены в сокращенном формате. Судьба светового представления «Виджит Чао Прайя» пока не определена.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Ряд крупных торжеств в Бангкоке и на популярных курортных островах переносятся на более поздние даты. Музыкальный фестиваль «Лео Бич» уже отменен. Вопрос о проведении легендарных вечеринок в полнолуние на острове Панган в ноябре и декабре остается открытым.

Власти подчеркивают, что большинство праздников не отменяются, а просто корректируются. Вместо запретов правительство полагается на сочувствие и взаимное уважение. Таиланд по-прежнему рад туристам, однако призывает их к ответственному и уважительному отношению к трауру.

Рената Валеева