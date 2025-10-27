Поль Бийя переизбран президентом Камеруна на восьмой срок
Сейчас ему 92 года
Президент Камеруна Поль Бийя, занимающий этот пост с 1982 года, переизбран на восьмой срок, получив 53,66% голосов избирателей. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на объявленные Конституционным советом страны результаты выборов.
92-летний Бийя, таким образом, останется у власти в Камеруне еще на один срок.
Главный оппонент президента, глава Фронта национального спасения Камеруна (FSNC) Исса Чирома Бакари, занял второе место с 35,19% голосов.
По информации Actu Cameroun, ранее Поль Бийя предлагал Иссе Чироме Бакари пост премьер-министра для урегулирования политического кризиса, однако Чирома отказался и призвал к честному подсчету голосов. Он также неоднократно заявлял о своей победе на выборах.
Президентские выборы, состоявшиеся в Камеруне 12 октября, сопровождались скандалами, отказами в регистрации кандидатур ряда политиков, судебными спорами о результатах и массовыми протестами.
