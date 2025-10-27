Поль Бийя переизбран президентом Камеруна на восьмой срок

Сейчас ему 92 года

Президент Камеруна Поль Бийя, занимающий этот пост с 1982 года, переизбран на восьмой срок, получив 53,66% голосов избирателей. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на объявленные Конституционным советом страны результаты выборов.

92-летний Бийя, таким образом, останется у власти в Камеруне еще на один срок.

Главный оппонент президента, глава Фронта национального спасения Камеруна (FSNC) Исса Чирома Бакари, занял второе место с 35,19% голосов.

По информации Actu Cameroun, ранее Поль Бийя предлагал Иссе Чироме Бакари пост премьер-министра для урегулирования политического кризиса, однако Чирома отказался и призвал к честному подсчету голосов. Он также неоднократно заявлял о своей победе на выборах.

Президентские выборы, состоявшиеся в Камеруне 12 октября, сопровождались скандалами, отказами в регистрации кандидатур ряда политиков, судебными спорами о результатах и массовыми протестами.

Рената Валеева