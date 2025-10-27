Золото резко подешевело, опустившись ниже $4 000 за унцию впервые за месяц

Падение составило примерно 3%

Фото: Реальное время

Биржевые цены на золото резко упали, опустившись более чем на 3%. По данным торгов, стоимость тройской унции золота впервые с 10 октября упала ниже отметки $4000.

По состоянию на 17:26 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на $132,7 или на 3,22%, до $4 005 за тройскую унцию.

В ходе торгов цена опускалась ниже $4000 за унцию.

В октябре 2025 года золото демонстрирует уникальный феномен, одновременно побив исторические рекорды на финансовых рынках и установив каноны роскоши в ювелирном искусстве. Цена металла достигла $4390 за унцию, показав годовой рост более, чем на 50%, что делает его одним из самых успешных активов десятилетия. Подробнее об этом виде инвестирования — в авторской колонке digital-экономиста Равиля Ахтямова.

Рената Валеева