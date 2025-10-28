Совкомбанк предоставил возобновляемую кредитную линию ПАО «РусГидро» в объеме 20 млрд рублей

Полученные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Совкомбанк и ПАО «РусГидро», одна из крупнейших компаний российской электроэнергетики и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, заключили соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии. Объем финансирования составляет 20 млрд рублей, срок действия соглашения — до 2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании.

Михаил Автухов, заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка:

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с «РусГидро». Начиная с 2025 года мы существенно нарастили объемы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключенного соглашения с головной компанией, в этом году Банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями Группы. Это подтверждает высокий уровень доверия к Банку и нашу экспертизу в работе с ключевыми игроками энергетического сектора».

Реклама.ПАО «Совкомбанк»